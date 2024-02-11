كواليس وصول مابولولو تمرين الاتحاد السكندرى

فاجأ اللاعبين بفريق الاتحاد السكندرى اللاعب الانجولي مابولولو فور وصوله تدريب القلعة الخضراء بفرع النادى بسموحة باحتفالهم بوصله عقب غيابه عن الفريق لمشاركته مع منتخب بلاده بشكل مشرف ببطولة كأس الأمم الأفريقية

وقد جهز اللاعبين تورتة عليها صورة الاسد الأنجولي فى حضور الجهاز الفنى بقيادة الكابتن طارق العشرى بمتابعة عدد من الجماهيرالذين أستقبلوه بالهتافات فى مقدمتهم عادل شكل بترحيبه المميز للاعب

وعبر مابولولو عن سعادته بهذا الاستقبال مؤكدا عن مدى إمتنانه لزملائه اللاعبين الذين شعر بالحب الحقيقى وسطهم ومدى الإنتماء لزعيم الثغر الذى كان يفتقده طوال الفترة الماضية

ويستعد النجم الانجولى للمشاركة مع الفريق الاخضر فى مباراته أمام فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الدورى الممتاز. يوم الاربعاءالمقبل الموافق ١٤ فبراير على أرضه بستاد الاسكندرية



