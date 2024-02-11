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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

مي عبد الحميد: "أنا بتاعة الغلابة ومحدودي الدخل.. وتسليم 200 ألف وحدة خلال سنتين"

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأن هناك لبسا فيما يثار في السوشيال ميديا، حول مشكلات السيستم وسقوط الموقع والبطيء، وهي لا تخص بأي حال من الأحوال صندوق الإسكان الاجتماعي وإنما تخص أطروحات هيئة المجتمعات العمرانية، لأننا لا نخاطب فئات معينة وبشروط محددة، موضحة “أنا بتاعت محدودي الدخل والغلابة”.

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وتابعت عبد الحميد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، أن جهاز الإسكان الاجتماعي قام بالإعلان عن 17 إعلان عن شقق الاسكان الاجتماعي وهناك مليون ونصف مواطن بيتقدموا في الإعلان الواحد ويتم الاختيار عبر القرعة الإلكترونية، ولا يوجد أي استثناءات إلا في الأدوار العليا للحالات المرضية التي لا تستطيع السكن في أدوار عليا وفقا للقواعد في مجلس الوزراء وانه منذ عام 2016 التقديم كله إلكتروني ولاتدخل يدوي إطلاقا.

وأضافت مي عبد الحميد أن هناك تسليم جديد لشقق الاسكان الاجتماعي، في إبريل 2024 وسيتم الاعلان عن تسليم 200 ألف وحدة خلال سنتين.

 وتابعت عبد الحميد، “ هناك نسبة 23% من المستفيدات من السيدات في شقق الاسكان الاجتماعي”.

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