كشف ملابسات سرقة توك توك في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول تعليق على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة (توك توك) من أمام أحد الجراجات بالإسكندرية.

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بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم ثان الرمل من (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام شخص مجهول بسرقة مركبة الـ"توك توك" الخاصة به.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم ثالث المنتزة بالإسكندرية)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقيامهما ببيع مركبة الـ"توك توك" المستولى عليها لعميلهما سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة قسم أول المنتزه) تم ضبطه والمركبة المُبلغ بسرقتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.