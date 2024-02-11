الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

كشف ملابسات سرقة توك توك في الإسكندرية

توك توك - أرشيفية
توك توك - أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول تعليق على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً  الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة (توك توك) من أمام أحد الجراجات بالإسكندرية.

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ضبط 193 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

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ضبط 327 قضية مُخدرات في حملة أمنية

 بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم ثان الرمل من (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام شخص مجهول بسرقة مركبة الـ"توك توك" الخاصة به.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم ثالث المنتزة بالإسكندرية)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقيامهما ببيع مركبة الـ"توك توك" المستولى عليها لعميلهما سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة قسم أول المنتزه) تم ضبطه والمركبة المُبلغ بسرقتها. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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