الشهوة الحرام تُسقط بلطجي المُتسولين في المُهندسين

أعمى الطمع بصيرة بطل قصتنا الشرير، فظن أن بقوته سيُمهد لنفسه طريق المال الحرام، ولكن الله أراد أن يكشف للجميع سوء فعله بعد أن أضحى تدبيره وبالاً عليه.

استعرض الجاني عضلاته على المتسولين طمعاً فيما فاض عليهم من كرم النُبلاء، ولم يكن يعلم أن الجشع الأسود سيكون سبيله للمكوث طويلاً خلف القضبان.

وزاد طغيان المُجرم حتى وصل لدرجة التعدي الجسدي على فتاةٍ لم تقوى على ردع إجرامه الشهواني، وما يبرد النار المُتأججة في قلوب الضحايا ولو قليلاً أنه نال جزاؤه العادل في نهاية المطاف.

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اتهامات النيابة العامة

واتهمت النيابة العامة أنه في يوم 20 مارس 2023 بدائرة قسم العجوزة سرق المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم الأطفال مصطفى وكريم وصفوت وكذا المجني عليها تغريد.

وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن اعترض طريقهم حال سيرهم بالطريق العام شاهراً بوجههم سلاحاً أبيض "كتر".

وقام بتهديدهم بإلحاق الأذى بهم في حالة عدم الامتثال له، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المبالغ النقدية خاصتهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت إليه قيامه بالتعدي الجسدي على المجني عليها تغريد بالقوة والتهديد، وذلك بعد أن طلب منها مُمارسة الرذيلة فرفضت فتتبعها ولحق بها وجذبها من يدها وصعد بها منطقة مظلمة خالية من المارة بأعلى أحد الجسور.

وقام حينها بطلب حسر ملابسها فرفضت فصفعها على وجهها مُشهراً سلاحاً أبيض، فاستجابت لأوامره خشية من بطشه قبل أن يُكمل جريمته غير الأخلاقية.

وأسندت النيابة العامة أيضاً للمُتهم تهمة إحراز سلاح أبيض "كتر" دون مسوغ قانوني.

تفاصيل القصة

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن المجني عليهم اتخذوا من التسول وجمع القمامة وسيلة تعينهم على الحياة وإعانة أسرهم.

وجعلوا من منطقة شارع جامعة الدول العربية والشوارع والميادين المُحيطة بدائرة قسم العجوزة مسرحاً لجمع المال.

وساقتهم أقدارهم للوقع تحت سيطرة المُتهم شعبان.ح وهو من أصحاب السوابق، وسبق اتهامه والحكم عليه في جرائم سرقة بالإكراه وتسول وهروب من المراقبة.

وأكدت الحيثيات على أن المُتهم المُدان اتخذ من البلطجة وفرض السطوة والسيطرة بتلك المنطقة وسيلة للحصول على المال الحرام.

وعمد على ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم حال مروره بأماكن تواجدهم لجمع المال، وذلك باستخدام سلاح أبيض "كتر".

واعتمد الجاني في أسلوبه على إلقاء الرعب في قلوب الضحايا المساكين لإكراههم على سلب ما تحصلوا عليه من نقود، وذلك بعد أن ألقى الرعب في أنفسهم وشل إرادتهم.

الشهوة الحرام

ولم يكتفي الجاني بذلك الإجرام فقام في يوم 14 فبراير 2023 بالالتقاء بالمجني عليها تغريد التي قدمت حديثاً لمنطقة فرض سيطرته وسطوته بميدان لبنان للتسول.

واستولى منها كرهاً بطريق التهديد باستخدام العنف ما جمعته من نقود بطريق التسول.

وأضافت الحيثيات :"وما أن شاهدها في مساء اليوم التالي بذات المكان حتى تحول لباحث عن فريسة يطفىيء بها نزعاته الجنسية الدنيئة".

وطلب منها ممارسة الرذيلة فأبت، فأمسكها واجبرها على التوجه لبقعة بعيدة لا يصل لها الضوء، وأتم بالإكراه والتهديد مُبتغاه اللئيم.

حكم القصاص

وقضت المحكمة على المُتهم بعد القبض عليه بالسجن المشدد 6 سنوات عما أسند إليه من التهمتين الأولى والثالثة، وبمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند عليه بالتهمة الثانية.

وأمرت بوضع المحكوم عليه مدة 5 سنوات تحت مراقبة الشرطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.