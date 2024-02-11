دبلوماسي لبناني: المقاومة أجبرت إسرائيل على إخلاء أكثر من 150 ألف مستوطن في الشمال

أكد وزير خاريجية لبنان الأسبق،عدنان منصور، أن المقاومة استطاعت إجبار العدو الإسرائيلي على إخلاء أكثر من 150 ألف مستوطن إسرائيلي في الشمال.

وتابع “منصور” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أنه حتى الآن لا يمكن القول بأن رقعة العمليات العسكرية توسعت إلى ما هو أبعد من الذي يحصل، لأنها إذا ما توسعت فإن ذلك الأمر يعني اندلاع مواجهة شاملة لا يستطيع أحد ان يتوقع نتائجها السلبية.

وأشار إلى أنّ ما يجري اليوم هو تكرار لما يحدث منذ السابع من أكتوبر، فهناك عمليات عسكرية بين الفعل ورد الفعل على الجبهة اللبنانية الفلسطينية، ولم تتوقف العمليات يوما.

وواصل منصور أنه "نعلم أن العدو الإسرائيلي ينفذ اعتداءات والمقاومة ترد على هذه الاعتداءات من خلال قصفها لمواقع عسكرية واستخبارية وغير ذلك من الامور الفلسطينية".

المقاومة الفلسطينية: أي هجوم للعدوان على رفح يعني نسف مفاوضات تبادل الرهائن





وفي سياق آخر، أكدت وسائل إعلام فلسطينية نقلًا عن مصدر قيادي في حركة "حماس"، اليوم الأحد، إن أي هجوم للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح يعني نسف مفاوضات تبادل الرهائن والأسرى.

وكشفت صحيفة "القدس"، مساء اليوم الأحد، عن مصدر قيادي بالحركة، أن أي هجوم للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح، الواقعة جنوبي قطاع غزة يعني نسف مفاوضات التبادل بين الطرفين.

وأكد القيادي بحركة حماس أن "بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح".

وأكد القيادي بحركة حماس أن "بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح".

وشدد على أن "ما لم يحققه نتنياهو وجيشه خلال أكثر من أربعة أشهر، لن يحققه مهما طالت الحرب".

وكان بنيامين نتنياهو قد طلب تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ومن جهته، طالب رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذه العملية العسكرية الضخمة، خاصة مع محاولة إجلاء 1.3 مليون من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح، حيث يتطلب هذا الإجراء تنسيق المستوى السياسي مع الجانب المصري.