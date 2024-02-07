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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة الفلسطينية تخوض قتالا عنيفا ضد قوات الاحتلال في مخيم نور الشمس

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت المقاومة الفلسطينية، أن كتيبة طولكرم "الرد السريع" تخوض قتالا عنيفا حاليا ضد قوات الاحتلال في مخيم نورشمس

 

وقالت كتيبة طولكرم في بيان لها : يخوض المجاهدين من أبناء الرد السريع اشتباكات عنيفة داخل مخيم نورشمس مع جيش العدو، في هذه اللحظات وقد تمكنا من أستهداف الآليات العدو في أماكن متفرقة داخل المدينة .

 

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف قاعدة خربة ماعر بصاروخ "فلق 1"، وإصابته مباشرتا.

وقالت المقاومة الإسلامية حزب الله في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:50 من مساء يوم الاربعاء 07-02-2024 قاعدة خربة ماعر بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة.‏

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