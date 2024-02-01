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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة الفلسطينية توثق مشاهد قنص وتفخيخ موقع بقوة إسرائيلية

مشاهد لاستهداف جنود
مشاهد لاستهداف جنود الاحتلال

نشرت المقاومة الفلسطينية، مشاهد لتفخيخ غرفة وصواريخ قبل استدراج قوة إسرائيلية إلى المكان وتفجيره مما أسفر عن مقتل 3 من ضباط الاحتلال وآخرين.

كما نشرت مشاهد من استهداف مجاهدي المقاومة لآليات الاحتلال وقنص ضابط صهيوني في حيي تل الهوى والشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

كما أعلنت كتائب القدس، أنه خلال عودة قواتها من خطوط القتال وسط خانيونس، استهدف مجاهدو القدس آلية عسكرية وناقلة جند صهيونيتين بقذائف الـ "تاندوم" والاشتباك مع جنود العدو من مسافة صفر موقعين عدد منهم بين قتيل وجريح.

واستولت كتائب القسام على 3 طائرات دارون جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

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