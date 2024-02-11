القبض على عامل مُتورط في تجارة السلاح الناري بالبدرشين

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبرفقته (3 أشخاص- مقيمون بالجيزة)

وبحوزتهم (4 بنادق خرطوش- 3 طبنجات "من بينهم 2 طبنجة معدلة" - 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.