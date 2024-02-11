الأحد 11 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على عامل مُتورط في تجارة السلاح الناري بالبدرشين

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

txt

القبض على 358 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات

txt

الداخلية تنفذ 84 ألف حكم قضائي خلال يوم

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبرفقته (3 أشخاص- مقيمون بالجيزة)

وبحوزتهم (4 بنادق خرطوش- 3 طبنجات "من بينهم 2 طبنجة معدلة" - 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

مواد متعلقة

القبض على 358 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات

الداخلية تنفذ 84 ألف حكم قضائي خلال يوم

ضبط لصين سرقا أجهزة كمبيوتر من داخل مدرسة بالغربية

سقوط عصابة الدارجات النارية في الجيزة

سقوط 7 لصوص متهمين بجرائم سرقة بالإكراه في جنوب سيناء

القبض على عاطلين بحوزتهما كميات كبيرة من الحشيش

ضبط فرد أمني متهم بسرقة 3 خزائن بمحل عمله بالإسكندرية

السيطرة على حريق نشب بشقة في الهرم

الجريدة الورقية