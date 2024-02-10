القومي للمرأة بالفيوم ينظم ندوات توعوية حول برنامج الإرشاد الأسري

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، عدد من الندوات التوعوية بقرى غيضان وكحك والشواشنة، حول برنامج الإرشاد الأسري الذي ينفذه الفرع بالتعاون مع الأزهر الشريف.

جاء ذلك في إطار المبادرة الوطنية لتنمية الأسرة المصرية والتي أطلقها رئيس الجمهورية وينفذها المجلس القومي للمرأة برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وعقدت المحاضرتين في قرى "غيضان وكحك والشواشنه" ضمن القرى التي تشملها أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور 344 سيدة، وذلك تحت إشراف ليلى طه قاسم، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

وتناولت المحاضرتين برنامج الارشاد الأسري أهمية تقديم مشورة ما قبل الزواج وأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية، وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية للأطفال والتعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها ،وتعريف الدمج كما قدم مسؤل الازهر الشريف رأي الدين في هذه القضايا.

وقام بإلقاء المحاضرات خلال الندوات التوعوية محمد محيي الدين محامي الفرع، والدكتورة رشا جمعة، والدكتورة إيمان إبراهيم، أعضاء فرع المجلس بالفيوم، والدكتورة شيماء ربيع من مشيخة الأزهر الشريف.

القومي للمرأة بالفيوم ينظم ندوات للتوعية بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية

وقام الفرع برئاسة ليلى قاسم مقرر الفرع بالمحافظة بتدشين المبادرة تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والتي تهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في العالم وتأثير الأزمات والحروب الدولية علي الأوضاع الاقتصادية.

وأكدت ليلى طه قاسم، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن الحملة تستهدف رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

وأضافت أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية ومطبخ المصرية وغيرها من البرامج التوعوية، وسوف تستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين، وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات، عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام اللواتي تم الاستعانه بهن في أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جداره ومهارة كبير في فية في طرق التواصل مع المستهدفين.