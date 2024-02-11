سامسونج تطلق Galaxy A15 بشعار صنع في مصر

أعلنت سامسونج للإلكترونيات مصر عن إطلاق هاتفها الجديد Galaxy A15، الذي تم تصنيعه في مصر ويمثل قفزة نوعية في عالم تكنولوجيا الهاتف المحمول، مع التركيز على الأداء العالي والتصميم الأنيق، إذ يُعتبر Galaxy A15 تحفة فنية تجمع بين الأناقة والأداء المتميز.

يتسم هاتف Galaxy A15 بالبساطة رغم تفاصيله الكثيرة، فهو مصمم بعناية ليعزز سمات الأناقة في تصميمه وغطائه الخلفي، بالإضافة إلى تصميم الكاميرا المميز، ويتوفر بألوان متنوعة تشمل الأزرق الفاتح، والأصفر،والكحلى مما يتيح للمستخدمين الاختيار حسب ذوقهم الشخصي.

قال محمد عصمت - رئيس قطاع الهواتف المحمولة بشركة سامسونج للإلكترونيات مصر: "نفخر بتصنيع هذا الهاتف محلياً حيث تحرص سامسونج للإلكترونيات دائمًا على تقديم أحدث التقنيات في جميع هواتفها، وبفضل الابتكار المستمر والتطور التكنولوجي، تُعتبر تليفونات سامسونج من الخيارات الرائدة والموثوقة للمستهلكين، حيث تتميز تليفونات سامسونج بمزيج متنوع من التصميم الأنيق، والأداء المتميز، والتقنيات المبتكرة، وهذا ما يعكسه تطور سلسلة هاتف A15، التي تجمع بين الأداء المتميز والتصميم العصري لنقدم للمستخدمين تجربة فريدة ومتميزة."

وتعتبر سلسلة Galaxy A واحدة من أكثر السلاسل شهرة وانتشارًا في سوق الهواتف الذكية على مستوى العالم، حيث تمتاز بتقديم مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تلبي احتياجات مختلفة للمستخدمين، بتصاميم أنيقة ومواصفات تقنية متطورة، بما

يتيح تجربة مختلفة من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والميزات، بالإضافة إلى أن سامسونج للإلكترونيات مصر تقوم بتوفيرتحديثات برمجية منتظمة ودعمًا مستمرًا للهواتف مما يساعد على تعزيز أداء الأجهزة وتحسين تجربة المستخدم بمرور الوقت.

الهاتف مزود بميزات تصوير متطورة، حيث يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور فنية رائعة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لتصويرالاجسام الصغيرة بوضوح والصور المقربة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير صور سيلفي مذهلة.

يأتي الهاتف بشاشة عرض Super AMOLED بمقاس 6.5 بوصة في هاتف Galaxy A15 بخاصية Vision Boo لتجربة مشاهدة متميزة، حيث تتمتع بسطوع يصل إلى 800 شمعة، مما يجعل الصور والمحتوى يظهر بوضوح استثنائي حتى في ظروف الإضاءة الساطعة، كما تأتي بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مما يضمن تجربة تفاعلية سلسة وممتعة.

وتمتلك الشاشة طريقة عرض تقلل من الضوء الأزرق لإراحة العينين، مما يسهم في تقليل التعب والإجهاد أثناء الاستخدام الطويل، وقد منحت مؤسسة SGS شاشة عرض هاتف Galaxy A15 (SM-A156) شهادة Eye Care للعناية بالعين نظرًا لقدرتها على تقليل التأثيرات الضارة للضوء الأزرق، مما يضمن تجربة مريحة وصحية للمستخدمين.

يتميز هاتف Galaxy A15 بقدرته الاستثنائية على تحمل متطلبات العمل والترفيه، حيث يتمتع بإمكانيات معالجة مدهشة تضمن تجربة استخدام سلسة وفعالة. بفضل خيارات ذاكرة وتخزين ذات سعة كبيرة، يتيح للمستخدمين الوصول إلى بياناتهم ومحتواهم بسهولة وفي أي وقت، حيث يأتي بسعة تخزين داخلية تصل إلى 128 أو 256 جيجابايت، مما يتيح للمستخدمين تخزين مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات والتطبيقات دون الحاجة إلى القلق بشأن نفاد المساحة التخزينية.

يتضمن هاتف Galaxy A15 بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير/ساعة (نموذجية) تتيح تشغيل فيديو لمدة 20 ساعة متواصلة في الوضع القياسى وقابلة لإعادة لشحن السريع وميزة الشحن فائق السرعة، تضمن استمرارية استخدام الجهاز لفترات طويلة دون الحاجة للقلق بشأن الشحن المتكرر، بالإضافة إلى ذلك، يتم فتح الجهاز ببصمة الإصبع، مما يضمن أقصى درجات الأمان والحماية عبر مستشعر بصمة الإصبع الجانبي المصمم بعناية ليتيح للمستخدمين الوصول إلى جهازهم بسهولة وبالطريقة الأكثر أمانًا، كما يحتوي الجهاز على معالج ثماني النواة مخصص للأداء الفائق، مما يضمن تجربة استخدام سلسة وموثوقة، سواء أثناء التصفح عبر الإنترنت أو تشغيل التطبيقات المتعددة.