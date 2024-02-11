غانا تستعيد قطعا أثرية نهبتها قوات بريطانية قبل 150 عاما

نجحت الحكومة الغانية، في إعادة سبع قطع أثرية ملكية نهبتها القوات الاستعمارية البريطانية قبل 150 عامًا من مملكة أشانتي القديمة في غانا واحتفظ بها متحف أمريكي وتم تقديمها إلى المملكة يوم الخميس ، وهي الأحدث في سلسلة من القطع الثمينة المسروقة، إعادتهم إلى عدة دول أفريقية.

تم نهب القطع الأثرية من غانا المستعمرة البريطانية في القرن التاسع عشر قبل نقلها إلى متحف فاولر في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، في الستينيات، وتضمنت القطع الأثرية مخفقة ذيل فيل، وكرسي زخرفي مصنوع من الخشب والجلد والحديد، ومقعدين ذهبيين زينة كرسي وقلادة ذهبية وسوارين.

وقال أوتومفو أوسي توتو، ملك مملكة أسانتي في كوماسي، أكبر مدينة في غانا، في حفل تقديم جلب الفرحة والبهجة: "نحن هنا لأن الرجل الأبيض جاء إلى أسانتانمان لينهبها ويدمرها". الإغاثة للمملكة.

بعد عقود من المقاومة من جانب الحكومات والمتاحف الأوروبية والغربية، بدأت الجهود التي تبذلها الدول الأفريقية لاستعادة القطع الأثرية المسروقة تؤتي ثمارها مع زيادة عودة القطع الثمينة لكن الناشطين يقولون إن آلافاً آخرين ما زالوا بعيدين عن متناولهم.

وتسلمت المملكة العناصر الملكية لأول مرة يوم الاثنين، الذي يصادف الذكرى الـ 150 لنهب القوات الاستعمارية البريطانية مدينة أسانتي في عام 1874. وكان ذلك عندما نهبت أربعة من العناصر بينما كانت الثلاثة الأخرى جزءًا من مبلغ التعويض الذي دفعه الملك. وقال المتحف إن مملكة أشانتي تعود إلى البريطانيين.

وقال كواسي أمبيني، المحاضر الذي ساعد في التفاوض على عودتها، إن إعادة القطع الأثرية إلى غانا "تدل على عودة أرواحنا".

وأضاف المتحف أنه سيتم إرجاع جميع العناصر السبعة دون قيد أو شرط وبشكل دائم على الرغم من سماح المملكة بصنع نسخ طبق الأصل منها.

وقالت سيلفيا فورني، مديرة معهد ستانفورد للأبحاث: "إننا نتحول عالميًا بعيدًا عن فكرة أن المتاحف هي مستودعات فنية لا جدال فيها، باعتبارها مؤسسات جمع يحق لها امتلاك وتفسير الفن بناءً على الخبرة العلمية في المقام الأول، إلى فكرة أن المتاحف هي أوصياء يتمتعون بمسؤولية أخلاقية". متحف فاولر.

ويُنظر إلى هذه العناصر على أنها رموز هيبة وإجلال لحاكم أشانتي، واستعادتها هي حلم تحقق، وفقًا لما ذكره صامويل أوبوكو أتشيمبونج، أحد موظفي قصر أشانتي.

وقال أتشيمبونج: "لقد أخبرنا أجدادنا وآباءنا عن القطع الأثرية". "ومنذ ذلك الحين، عندما كنت طفلاً، راودتني رؤية مفادها أنه في يوم من الأيام سنستعيد كل هذه القطع الأثرية إلى أمتنا الأشانتي".