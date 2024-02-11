الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الأحد في أسواق الصاغة المصرية

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

سعر الذهب.. واصل سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية وسوق الصاغة، استقراره، وحافظ سعر جرام 21 على آخر ارتفاع له بقيمة 40 جنيهًا، بينما استقر سعر عيار 18 على آخر صعود له بنحو 25 جنيهًا، وعالميًا لم يسجل سعر الذهب بالدولار أي تغيرات نتيجة لإجازة البورصة العالمية.

 

وفي ها السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية، لاهتمام المصريين بكافة المعلومات التي تطراٌ على المعدن الاصفر بعد الارتفاعات الذه شهده خلال الاسابيع القليلة الماضية، وجاءت الاسعار اليوم على النحو الاتي:

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انطلاق أعمال تطوير مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض

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سعر الذهب اليوم الاحد في مصر 

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب الآن جرام 24 قيمة 4229 جنيهًا، بعد أن سجل نحو 4194 جنيهًا.

 

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب الآن جرام 21 قيمة 3700 جنيه، بعد أن سجل نحو 3670 جنيهًا.

 

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب الآن جرام 18 قيمة 3171 جنيهًا، بعد أن سجل نحو 3146 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

سجل سعر الجنيه الذهب قيمة 29600 جنيه، بعد أن سجل نحو 29360 جنيهًا.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد بالمصنعية

 

أسعار الذهب عيار 24 بالمصنعية

4329 جنيهًا

 

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

3800 جنيه

 

أسعار الذهب عيار 18 بالمصنعية

3271 جنيهًا

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