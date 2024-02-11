هيئة الاستثمار تواصل التعنت مع مساهمى «جولدن كوست السخنة».. والمتضررون يتظلمون

6 شهور فى أزمة

فصل جديد تشهده الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويعانى منه بعض مساهمى شركة «جولدن كوست السخنة» للاستثمار السياحى.

فوجئ المتضررون بقيام الهيئة العامة للاستثمار بالدعوة إلى عمومية جديدة، فى تحدٍ صارخ لقرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم «51» لسنة 2023 والخاص بإلغاء اعتماد الجمعية العمومية العادية لشركة «جولدن كوست السخنة» للاستثمار السياحى المنعقدة بتاريخ 16/8/2023، وإلغاء أيضاً ما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة الوضع كما كان قبل انعقاد الجمعية.

تقدم المتضررون بتظلم جديد لهيئة الاستثمار يطالبون فيه حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار بسرعة إلغاء قرار الدعوة للجمعية العمومية الجديدة، وتنفيذ قرار لجنة التظلمات.. وتساءل المتضررون عن سر التحدى المستمر من قبل هيئة الاستثمار، ولمصلحة من انحياز هيئة الاستثمار لطرف على حساب آخر؟ مؤكدين أن هذه السياسة تضر بالاستثمار وتعمل على تطفيش الاستثمار المحلى قبل الأجنبى.

قال المتضررون إن دعوة هيئة الاستثمار لجمعية عمومية جديدة، بمثابة إصرار من هيئة الاستثمار على عدم تنفيذ قرار لجنة التظلمات، وذلك حتى يتمكن المتضررين من استرداد حقوقهم، حيث إن الشركة أصبحت دون مجلس إدارة، الأمر الذى يتسبب فى فوضى، وتوقف حركة العمل، الذى تعطل لمدة تجاوزت 6 شهور الماضية، بسبب إجراءات الهيئة التى جانبها الصواب وتسببت فى صدور قرار لجنة التظلمات التابعة للهيئة بإلغاء الجمعية العمومية العادية بتاريخ 16/8/2023، وما ترتب على ذلك من آثار.

وكان المتضررون قد أشاروا لـ«الوفد» إلى أن الشركة باتت فى مرحلة شديدة الخطورة لعدم اعتماد القوائم المالية، وتوقف العمل بالموقع الأمر الذى يؤدى إلى تداعيات كارثية مع العملاء، البنوك، والبورصة.