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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انطلاق أعمال تطوير مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض

تطوير ملعب الملك
تطوير ملعب الملك فهد في الرياض

أطلقت وزارة  الرياضة في المملكة العربية السعودية اشارة البدء لاعمال تطوير مدينة الملك فهد الرياضية في العاصمة الرياض حيث تم البدء في تسوير و تهيئة موقع مشروع مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض تمهيدًا لانطلاق الأعمال الإنشائية فيه حيث سيخضع لعملية تطوير شاملة تضم الملعب الرئيسي و الملاعب الفرعية و أرينا متعددة و أكاديمية و حدائق و مضمار للدراجات ليكون جاهزًا قبل استضافة بطولة كأس آسيا 2027.

وكانت وزارة الرياضة قد أطلقت مشروع تطوير ملعب الملك فهد الدولى في العاصمة الرياض ليعود عام ٢٠٢٦ قبل انطلاق كأس آسيا عام ٢٠٢٧ باسم مدينة الملك فهد الرياضية ليكون مدينة رياضية متكاملة على أعلى مستوى حيث سيتم زيادة سعة الملعب الرئيسي ليصل إلى ٩٠ الف متفرج و انشاء ملعبين اضافيين وفقا لمتطلبات الفيفا وملعب للجولف وصالة مغطاة لكرة السلة وخمس ملاعب للتدريب و متحف رياضي وتركيب شاشات ثلاثية الأبعاد و ملعبين للتدريب وباركينج للسيارات ومنطقة ترفيهية ضخمة .

وكان ملعب الملك فهد الدولى قد افتتح قبل ٣٦ عاما في مناسبة استضافة كأس الخليج بالمملكة العربية السعودية وشهد استضافة البطولة نفسها  ثلاث مرات وشهد ايضا ثلاث نسخ لكأس القارات وكأس العالم للشباب عام ١٩٨٩ .

ومن المنتظر ان تبلغ تكاليف عملية التطوير ٤٧٠ مليون دولار بخلاف ٢٠٠ مليون أخرى لتطوير المنطقة المحيطة بالمدينة الرياضية في العاصمة الرياض .

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