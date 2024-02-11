سعر الدولار أمام الجنيه بداية تداولات اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في البنوك المصرية والشركات المصرفية، ليحافظ سعر الدولار اليوم في مصر على آخر مستويات رسمية معلنة، وفقًا لآخر تحديث للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال الفترة الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي ينتظرها متابعوا الوفد بشكل لحظي، للوقوف على أخر المستجدات التي تطراٌ على الساحة السعرية للعملة الامريكية، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك

الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.