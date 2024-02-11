برشلونة يواجه منافسة شرسة لضم أونانا

يواجه نادي برشلونة الأسباني منافسه شرسة لضم لاعب وسط ايفرتون الانجليزي أمادو اونانا الدولى البلجيكي والذي يهدف البلوجرانا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت تقارير صحفية انجليزية ان نادي برشلونة الذي يرغب في ضم امادو اونانا الذي تألق مع ايفرتون هذا الموسم يواجه منافسة كبيرة من مانشيستر يونايتد والارسنال و تشيلسي لضم اللعب الذي يبلغ من العمر ٢٢ عاما .

وقالت صحيفة ذي صن البريطانية ان برشلونة مطالب بسداد ٥٢ مليون جنية استرليني لضم امادو اونانا وهو المقابل الذي حدده نادي ايفرتون الا ان إدارة برشلونة لن تجد الطريق سهلا لضم الاعب خاصة وان إدارة البارسا لا ترغب في دفع هذا المقابل المادي ولن تدخل في الصفقة بجدية الا لو تم تخفيض المقابل المادي .

وأضافت الصحيفة: بالقطع يرغب ايفرتون في الحصول على اكبر قدر ممكن من المال مقابل الصفقة لحل العديد من المشاكل المالية للفريق الا ان برشلونة هو الاخر يواجه مشاكل مالية ولن يستطيع سداد اكثر من ٣٤ مليون جنية استرليني وهو الرقم الذي لن يتوافق مع رغبة ايفرتون الذي سيجد اندية أخرى مستعدة لدفع اكثر من هذا المبلغ.

يذكر ان نادي ايفرتون قام بشراء امادو اونانا الدولي البلجيكي من نادي ليل الفرنسي قبل عامين مقابل ٣٢.٥ مليون جنية استرليني بعد منافسة كبيرة مع نادي ويستهام يونايتد .