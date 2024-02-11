انتظام الدراسة في 2705 مدارس بالغربية

أكد ناصر حسن - وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مدارس الغربية استقبلت اليوم جميع الطلاب على مستوى الغربية، سواء المدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة أو الفترتين، وذلك في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 / 2024، حيث استقبلت اليوم 2705 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية العشر، حوالي 1195216 طالب وطالبة، من مختلف نوعيات التعليم العام والفني.

وأكد وكيل الوزارة، إن جميع المدارس استقبلت اليوم طلابها في انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الثاني، مضيفاً أن المدارس قامت بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس، كما قامت المدارس بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم التنبيه مشدداً على ضرورة تسليم الكتب التي تصل أولاً بأول لجميع الطلاب منذ اليوم الأول الدراسي، والتأكيد على نظافة الفصول والممرات والأفنية ودورات المياه، والتشديد على إغلاق البوابات، وتواجد مسئول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن، مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن، بالإضافة إلى الاطمئنان إلى توافر وسائل الأمن والسلامة، والتأكد من صلاحيتها.

وقد أكد "حسن" أن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل متواجدون بالمدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل جميع المدارس، وشهدت المدارس ومحيطها حملات نظافة من قبل رؤساء مجالس المدن والأحياء، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني بكل جد وعمل، متمنياً للجميع النجاح والتوفيق والسداد.