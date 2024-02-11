الأرصاد الجوية: منخفض جوي يضرب البلاد بداية من الثلاثاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بمقدار 3 درجات مئوية، موضحًا أننا مازلنا في ذروة فصل الشتاء.

بيان عاجل من هيئة الأرصاد الجوية

وأشارت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إلى أنه اليوم وغدًا يوجد استقرار في الأحوال الجوية.

وشدد على أن بداية من مساء يوم الثلاثاء القادم، سيكون هناك منخفض جوي، سيعمل على انخفاض درجات الحرارة، وستسجل القاهرة 19 درجة مئوية، والأجواء ستكون من باردة لشديدة البرودة، منوهًا بأن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، وأغلب محافظات الجمهورية، من منتصف هذا الأسبوع.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد نهارا طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما يتكون السقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال الأتربة على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.



درجات الحرارة المتوقعة اليومعلى محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 23 11

بنهــــا 23 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 23 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 13

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 09

العريش 21 11

رفح 21 10

رأس سدر 24 11

نخل 21 05

كاترين 18 02

الطور 23 12

طابا 22 12

شرم الشيخ 25 15

الاسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 22 10

السلوم 23 09

سيوة 23 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 15

الشلاتين 26 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 25 15

الفيوم 23 09

بني سويف 23 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 09

قنا 25 09

الأقصر 26 10

أسوان 27 12