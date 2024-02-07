الأرصاد الجوية: درجات الحرارة بدأت تتجه نحو المعدلات الطبيعية

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات الحالية، مشددًا على أن درجات الحرارة بدأت تتجه نحو المعدلات الطبيعية، مشددة على أن درجات الحرارة ارتفعت حوالي 3 درجات مئوية.

بيان عاجل من هيئة الأرصاد الجوية:

وأشارت “غانم"، خلال مداخلة على شاشة "إكسترا نيوز"، موضحة أن هناك تأثيرًا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وتلاشي فرص سقوط الامطار على معظم محافظات الجمهورية، منوهًا بأن الطقس أصبح مائلا للدفء في فترات النهار والعظمى بالقاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، مشددة على أن هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، ستؤدي إلى انخفاض في الرؤية، خاصة فترات الليل المتأخرة ومستمرة حتى طلوع الشمس.

وشددت على أن هناك اعتدالا كاملا في سرعات الرياح، وبالتالي استقرار في حركة الملاحة على البحرين، الأحمر والمتوسط، منوهًا بأن المدن الساحلية هي الأكثر تأثرًا بالأمطار خاصة محافظة الإسكندرية، لكن هناك تعاون كامل بين غرف دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمتابعة الحالة الجوية، لتتلافي أي أزمات.

وكانت كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، مشددة على أنه من المتوقع أن نشهد استقرار في الأحوال الجوية اليوم والأيام المقبلة.

وشددت عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يوم سعيد" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، على أنه من المتوقع أن يكون هناك هدوء في سرعات الرياح اليوم الأربعاء، موضحة أننا سنتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقا الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت "غانم"، أن قيم درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين لـ3 درجات، موضحة أن الطقس دافئ في معظم أنحاء الجمهورية نهارًا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك طقس شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع تكون الصقيع على المزروعات في شمال سيناء والوادي الجديد وشمال الصعيد، محذرة من فرص تكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة في بعض الأحيان، والتي تختفي فور سطوع أشعة الشمس وتكون هي الظاهرة المؤثرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.