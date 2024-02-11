القاهرة الإخبارية: انفجارات عنيفة بمدينة رفح الفلسطينية وخان يونس

أعلن بشير جبر، مراسل “القاهرة الإخبارية” من رفح الفلسطينية، أن هناك انفجارات عنيفة بمدينة رفح ومناطق في خان يونس، وذلك حسبما جاء في تصريحات عاجله له.

العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية:

ومن جانبه، علق عدنان أبو حسنة، المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، على العدوان الإسرائيلي والعمليات العسكرية الإسرائيلية، مشددًا على أن تدخل إسرائيل في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة سيُحدث حمامًا من الدم، حيث يغرق بنيامين نتنياهو الشعب الفلسطيني في سيل من الدماء منذ السابع من أكتوبر.

ونوه "أبو حسنة" أن مئات الآلاف من النازحين والمرضى بأمراض فتاكة أهمها التهاب الكبد الوبائي، حيث أن 5% من سكان قطاع غزة، قد استشهدوا، قائلًا إنه لا يوجد لديهم من تمويل سيكفي فقط لنهاية هذا الشهر الحالي، والأمر الطبي والإنساني يتفاقم بشكل كبير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وكالة “الأونروا”، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيكون هناك في رفح الفلسطينية آلاف الشهداء والمصابين بعد تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

