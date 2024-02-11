الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدافع الأهلي السابق : حسام حسن جدير بتدريب منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن

أكد أيمن أشرف لاعب فريق البنك الأهلي أن حسام حسن يستحق تدريب منتخب مصر.

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وقال عبر برنامج :"كورة كل يوم" في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد، "حسام حسن اختيار موفق وسينجح مع منتخب مصر".

واضاف :"كيروش كان مجهز لأمم إفريقيا وقت توليه بشكل جيد لكن الأمر اختلف مع فيتوريا وكان هناك بعض السلبيات والأخطاء ولم يحضر للبطولة جيدا وهو سبب رئيسي في الخروج من البطولة".

واعلن الاتحاد المصري لكره القدم مساء يوم الثلاثاء الماضي توجيه الشكر الى البرتغالي روي فيتوريا على ان يتم تسويه باقي مستحقاته.

كما اعلن الاتحاد تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب القومي على ان يتم خلال الساعات القليلة القادمة اعلان تقديم حسام حسن مديرا فنيا للفريق القومي واعلان ايضا باقي افراد الجهاز الفني والاداري المعاون للعميد في تجربته الاولى مع الفراعنة.

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