أيمن أشرف عن مغادرته الأهلي : رحيلي ليس له علاقة بالفنيات

كشف أيمن أشرف لاعب فريق البنك الأهلي عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد، "كان في حد مسخن كولر عليا واستبعادي لأمر لا علاقة له بالفنيات".

وتابع :"احترامي للأهلي منعني من الحديث، كنت أشارك مع المنتخب الوطني وعدت للأهلي في مستوى جيد لكنه استبعدني بشكل غير مبرر".

ويستعد الفريق الاول بالاهلي لملاقاه نظيره وشباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري على ملعب الاخير بدوله الجزائر لحساب منافسات الجوله الرابعه من مرحله دور المجموعات لبطوله دوري ابطال أفريقيا.

ويخوض الاهلي المواجهه محتلا صداره ترتيب مجموعته برصيد خمس نقاط بينما ياتي فريق شباب بلوزداد الجزائري في الترتيب الثالث بالمجموعه برصيد اربع نقاط.