جلسات متخصصة .. محمود فوزي : توسع في المشاركة السياسية بمراحل الحوار الوطني



قال المستشار محمود فوزى ، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني استقر على أن جلسات المرحلة الثانية ستكون علنية ومتخصصة وبعضها مغلقة.

وتابع فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن جهود الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، وشكل لجنة تنسيقية للمتابعة على أرض الواقع .

وأوضح فوزي أن باقي القضايا المدرجة على جدول أعمال الحوار الوطني مستمرة ومنها القضايا السياسية مثل الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا الابداع والرأي، وذلك مع وضع في الاعتبار الاولوية للاقتصاد.

وأضاف فوزي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو الداعي للحوار الوطني، أكد في جميع تصريحاته أنه ما يتم التوافق عليه من قبل الحوار الوطني، سوف يتفق معه، موضحًا أن هذا الترحيب ظهر بشكل جلي من إحالة مخرجات الحوار الوطني من الرئيس للحكومة بشكل سريع مع وضع خطة تنفيذية للحوار الوطني.

وثمن فوزي، اتجاه الحكومة بسرعة تنفيذ هذه المخرجات ، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة من مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار أول بأول، مؤكدًا أن الحكومة طبقا للوائح الحوار الوطني فهي مدعوة للحضور في كل جلساته ، مؤكدًا أنه واثقين من النوايا الطيبة نحو تطبيق مخرجات المرحلة الاولي ونطلع الري العام أول باول على المخرجات .

وأضاف فوزي، أن الحوار الوطني منصة أثبتت فاعليتها وأنها منصة جامعة لكل المصريين، وهناك طلب متزايد من كل القوى السياسية للمشاركة، مؤكدًا ترحيبه بذلك وهو ما يدل على أن الفترة القادمة سوف تشهد توسع في المشاركة السياسية في مراحل الحوار الفترة القادمة، وذلك مع التأكيد على الطبيعة التخصصية للمشاركين في الاقتصاد.