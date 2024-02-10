البرلمان العربي يحذر من توسيع الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية ويصفه بـ"الكارثة"

حذر البرلمان العربي، بشدة، من خطورة أي اجتياح للاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي تأوي نحو مليون و400 ألف نازح فلسطيني لجأوا إليها من مختلف مناطق القطاع، التي تتعرض لعدوان وحشي، منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وحمل البرلمان العربي في بيان اليوم السبت الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عما قد يقع من مجازر ونزيف دماء لن تتوقف، في حال تنفيذ الاقتحام ووصفه بـ"الكارثة"، مجددا رفضه القاطع وإدانته الشديدة للتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، وجميع دول العالم، بالتدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية لرفح الفلسطينية.

ودعا البرلمان العربي، محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار واضح بوقف إطلاق النار، يتم رفعه لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير العملية لتنفيذه على الأرض، مشددا على أن ما يحدث كارثة إنسانية وسياسية لم يشهدها التاريخ من قبل والسكوت عنها أصبح مشاركة فيها.