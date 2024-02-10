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رئيس التحرير
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تصعيد خطير وغير مسبوق من إسرائيل في الأراضي اللبنانية.. فيديو

مراسل قناة القاهرة
مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل تصعيد العمليات العسكرية على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان، مشددًا على أن الأمور على الحدود اللبنانية تتصاعد بشكل كبير.

 الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان

وأوضح أن الأمور على الحدود اللبنانية وتتصاعد الأمر الذي ينذر بشبه حرب على الحدود الجنوبية، مشددًا على أن إسرائيل تصعد من عملياتها في الجنوب اللبناني، الذي يعتبر للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن استهداف بلدة "جدرا"، أمر خطير بسبب قربها من العاصمة بيروت.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهداف قرى بالجنوب الشرقي على الحدود اللبنانية، فضلًا عن استهداف عدد من المباني السكانية.

وأشار إلى أن حزب الله نفذ اليوم 5 عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، لعل أهمها استهداف منطقة "جل العلام"، بالأسلحة الصاروخية.

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