سفيرة مصر في تايلاند تلتقي بشيخ الإسلام

التقت هالة يوسف رجب، سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند، بسماحة شيخ الإسلام في تايلاند الشيخ/ آرون بون شوم وأعضاء المجلس الإسلامى، حيث وجهت له التهنئة على توليه مهام منصبه.

كما نقلت تحيات وتمنيات فضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الآزهر لسماحته بالتوفيق فى مهتمه والتى تولاها مؤخراً، ودعم الأزهر الشريف لجهوده واعضاء المجلس فى خدمة المسلمين بتايلاند.



وتناول اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون بين مملكة تايلاند وجامعة الأزهر الشريف والتى يحرص علماء مسلمى تايلاند على النيل من علومها وتوثيق روابطه بها لما للأزهر من مكانة عالية لدى المسلمين فى كل مكان.

وقد أكدت السفيرة المصرية خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتيسير واستمرار دور الأزهر الشريف في نشر صحيح الإسلام بين المسلمين في تايلاند.

من جانبه، عبر شيخ الاسلام عن إعتزازه بأساتذة وعلماء الآزهر الذين درس على أيديهم وقرأ لهم، معبراً عن الأمتنان والتقدير لما يلقاه الطلبة التايلانديين الذين يدرسون فى مصر من إهتمام ورعاية وعلم، ومشيداً بالدعم الكبير للأزهر فى هذا المجال الهام وتخصيصه منح سنوية لهولاء الطلبة لدراسة العلوم الشرعية والدين وكذلك بعض التخصصات العلمية.