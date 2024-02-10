علاقاته النسائية.. سر مقتل أمين معمل على يد زوجته داخل مدرسة بالشيخ زايد

كشفت التحريات والتحقيقات في واقعة قتل أمين معمل داخل مدرسة بالشيخ زايد.، بعد ساعات من التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالشيخ زايد.

وكشفت التحقيقات أن زوجة المجني عليه هي مرتكبة الجريمة بسبب كثرة علاقاته النسائية.

علاقاته النسائية..السبب وراء مقتل أمين معمل علي يد زوجته داخل مدرسة بالشيخ زايد

وأدلت السيدة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بأنها أنهت حياة زوجها بإيشارب بعدما يأست من تصرفاته الصبيانية وزواجه عرفيا عليها أكثر من مرة، وتعدد علاقاته النسائية المحرمة، حيث كان يستغل فترات إقامته في المدرسة طويلا بحجة عمله ويقيم علاقات آثمة مع سيدات، وعندما واجهته اعترف لها قائلا: "أيوة بعرف ستات وبتجوز عرفي واللي عندك اعمليه"، وعندما فاض بي ، قررت التخلص منه فقمت بإحكام الإيشارب على رقبته وخنقته حتى فارق الحياة، وعندما تأكدت من موته أبلغت الشرطة لإبعاد الشبهة عني.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال العاملين بالمدرسة أنهم عثروا على أمين المعمل، ملقى في غرفته مخنوقا بإيشارب حريمى، ولا توجد أي مسروقات أو بعثرة بالمكان.

العثور على جثة أمين معمل داخل مدرسة

وكان قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل مدرسة بدائرة القسم.

وبالفحص تبين العثور على جثة أمين معمل مسجى على الأرض داخل غرفة المعمل، وبه آثار خنق وحول رقبته إيشارب، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى عقب مناظرة فريق من النيابة العامة.

مقتل سيدة علي يد شقيقها في الجيزة

كما اقدم عامل على إنهاء حياة شقيقته بعد مشاجرة بينهما، والقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المتهم بإنهاء حياته شقيقته، وأخطرت النيابة العامة التى كلفت باجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل مسكن أسرتها في الصف.

وانتقلت مباحث الصف مدعومة بسيارة إسعاف إلي مكان العثور على الجثة، وتبين مقتل فتاة على يد شقيقها، حيث خنقها ولفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة خلافات أسرية.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة أثر مشادة كلامية تطورت إلي تعد عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.