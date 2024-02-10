حملات على المخابز التموينية بالمعتمدية وصفط وميت الليت بمركز المحلة

نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى حملات تفتيشية مفاجئة على المخابز التموينية بالوحدات المحلية لقرى المعتمدية و صفط تراب و ميت الليت هاشم تحت إشراف المهندس محمد السباعي نائب رئيس مركز المحلة و بمشاركة الأستاذ سناء الشهاوى رئيسة الوحدة المحلية للمعتمدية، والأستاذ محمود البططى رئيس الوحدة المحلية لصفط تراب و الأستاذة نجوى حامد رئيسة الوحدة المحلية لميت الليت و الأستاذ حازم طه مدير إدارة التموين بمركز المحلة و مديرى مكاتب التموين بتلك القرى

وشهدت الحملة رصد عدد من المخالفات الخاصة بالوزن و المواصفات و إنتاج الخبز و تم تحرير محاضر مخالفات لنقص الأوزان و عدم الالتزام بالمواصفات و الجودة و تم اتخاذ اللازم تجاه تلك الوقائع وتهيب رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن حالات مخالفات المخابز و رفع أسعار السلع أو اختفائها وعدم توافرها في منافذ البيع المختلفة أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال الخط الساخن 15246 والذي تم تخصيصه لهذا الشأن

وتستمر تلك الحملات على المخابز التموينية بقرى مركز المحلة خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع إدارة التموين بمركز المحلة