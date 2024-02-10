السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 170 حالة تعد بالمرحلة الأولى من الموجة الـــ 22 ببنى سويف

ازالة التعديات ببنى
ازالة التعديات ببنى سويف

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات التي بدأت في "السابع والعشرين من يناير الماضي "تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف  

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن  إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، قد وصل إلى 172 حالة تعد (102على أراضي أملاك الدولة + 70على أرض زراعية خاصة ) وذلك بعد مرور أسبوعين على انطلاق المرحلة الأولى وتحديداً في الفترة من 27 يناير وحتى 8 فبراير الجاري

جدير بالذكر  أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر " يناير ، فبراير، مارس ، أبريل، وبدأت بالمرحلة الأولى"والتي تنتهى 16 الشهر الجاري، ،لتليها المرحلة الثانية والمزمع تنفيذها في الفترة من 24 فبرايرإلى 15 مارس،على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024

FB_IMG_1707571378825
FB_IMG_1707571378825
FB_IMG_1707571375718
FB_IMG_1707571375718
FB_IMG_1707571366292
FB_IMG_1707571366292
الجريدة الورقية