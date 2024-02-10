إزالة 170 حالة تعد بالمرحلة الأولى من الموجة الـــ 22 ببنى سويف

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات التي بدأت في "السابع والعشرين من يناير الماضي "تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، قد وصل إلى 172 حالة تعد (102على أراضي أملاك الدولة + 70على أرض زراعية خاصة ) وذلك بعد مرور أسبوعين على انطلاق المرحلة الأولى وتحديداً في الفترة من 27 يناير وحتى 8 فبراير الجاري

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر " يناير ، فبراير، مارس ، أبريل، وبدأت بالمرحلة الأولى"والتي تنتهى 16 الشهر الجاري، ،لتليها المرحلة الثانية والمزمع تنفيذها في الفترة من 24 فبرايرإلى 15 مارس،على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024

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