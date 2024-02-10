أحمد موسي: نستحق التتويج ببطولة أمم أفريقيا

أكد أحمد موسي نجم منتخب نيجيريا عن جاهزية اللاعبين للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا علي حساب منتخب كوت ديفوار بنهائي البطولة، في المباراة التي تجمعهما غدًا على ملعب "الحسن واتارا".

وتحدث أحمد موسى خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "هذه أفضل نسخة شاركت بها من كأس أمم أفريقيا، من حيث الجودة والملاعب والعشب".

وأضاف: "الشئ الأهم هو الفوز بالمباراة غدًا، لأننا نستحقها منذ اليوم الأول وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق هذا".

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا

تنطلق مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار في نهائي أفريقيا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة

تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، الناقل الحصري لبطولة كأس أمم أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتذاع مباراة منتخب نيجيريا ضد كوت ديفوار في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، عبر الباقة الجديدة التي وفرتها شبكة قنوات bein sports لنقل البطولة الأفريقية.