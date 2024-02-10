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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وزير الشباب الرياضة يوجه إشادة لفيوتشر بعد الموافقة على تدريب التوأم للفراعنة

وزير الرياضة الدكتور
وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطاب إشادة كبيرة إلي الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر بعد الموقف الوطني بالسماح للكابتن حسام حسن المدير الفني والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة والجهاز الفني بالكامل لتوليهم المسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، بالرغم من تعيينهم من أسابيع قليلة لتدريب الفريق الأول للنادي.

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بيان وزير الشباب والرياضة 

وتحدث وزير الرياضة في خطاب رسمي، حيث قال: "يسعدني ويشرفني بأن أتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير للسماح للجهاز الفني لناديكم الموقر بتدريب المنتخب الوطني الأول وعلى ما تقومون به لخدمة الوطن بدعم المنتخب الوطني وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق مصلحة النادي ، متمنياً لسيادتكم وللجهاز الفني الجديد بالتوفيق والنجاح.

بيان وزارة الشباب والرياضة بالإشادة بفيوتشر
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