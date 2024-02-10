إبراهيم سعيد يكشف عن قرار صارم من جوميز لـ إدارة الزمالك

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن أول قرارات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، أبلغ مجلس إدارة النادي بإيقاف مفاوضات التجديد مع سداسي الفريق الذي ينتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي من أجل تقيييم اللاعبين حتى نهاية الموسم".



وأوضح: "البرتغالي أعطى تعليمات للإدارة بوقف المفاوضات التي كانت قد بدأت بالفعل مع محمد عواد ومحمد صبحي ثنائي حراسة مرمى ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي، الذي يرغب مسؤولو النادي في استمرارهم مع الفريق".

وأضاف: "جوميز أكد للاعبين أن الجميع تحت الاختبار خلال الفترة القادمة من أجل تقييم الموقف الخاص بهم وطالب الجميع بضرورة بذل المجهود خلال الفترة القادمة".

وتابع إبراهيم سعيد: "لا أعتقد أن شيكابالا من ضمن اختبارات جوميز خلال الفترة القادمة، لأن تواجده في الفريق مهم بشكل كبير وبجميع الحالات وهذا ما يعلمه مجلس الإدارة جيدًا"

ومن المقرر أن تنتهي عقود كل من محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود علاء ويوسف أوباما وأشرف روقا ومحمود عبد الرازق شيكابالا بنهاية الموسم الجاري.