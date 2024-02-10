موعد مباراة ليفربول وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق ليفربول الإنجليزي مواجهة قوية أمام بيرنلي، ضمن منافسات البريميرليج لهذا الموسم 2023/2024.



ويرغب المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في تصحيح المسار بعد الخسارة من آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

تنطلق مواجهة ليفربول أمام بيرنلي في الخامسة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

ويتوقع جمهور الريدز انتفاضة اللاعبين خلال مواجهة بيرنلي اليوم، بعد الخسارة من الجانرز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي

تُنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، والتب حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد

51 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.