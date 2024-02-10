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السبت 10 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم العنابي: إقامة بطولة آسيا في قطر تمنحنا دفعة قوية للفوز باللقب

منتخب قطر ينتظر كأس
منتخب قطر ينتظر كأس آسيا

أكد مبارك غانم، نجم منتخب قطر السابق، أن تنظيم بطولة كأس الأمم الآسيوية في أفضل ما يكون وهذا أمر مُعتاد خلال السنوات الماضية.

وقال غانم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "منتخب إيران من أفضل المنتخبات في الوقت الحالي داخل آسيا والهدف الإيراني الأول أمام قطر كان نقطة تحول للعنابي والتأهل للمباراة النهائية".

وأضاف: "إقامة البطولة على أرض قطر تمنح لاعبي العنابي دفعة قوية للفوز باللقب ومواجهة قطر والأردن مباراة مدربين".

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