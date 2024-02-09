محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو في نهائي كأس أمم أفريقيا

يتواجد الحكم الدولي المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو VAR في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية المقرر لها ١١ فبراير الجاري و تجمع نيجيريا و كوت ديفوار.

بذلك يواصل التحكيم المصري الظهور المميز في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد إدارة أكثر من مباراة مهمة سواء مباراة الافتتاح ودور المجموعات مرورا بمباراة الدور قبل النهائي للبطولة.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم أفريقيا 2023

وحسم منتخب نيجيريا بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي الكان بعد الفوز على جنوب أفريقيا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي من المباراة المثيرة التي جمعتهما بينهما قبل يومين.

بينما حسم منتخب كوت ديفوار بطاقة التأهل الثانية إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الفوز على جمهورية الكونغو في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الحسن واتارا بنصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير على ملعب الحسن واتارا، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.