مواجهة أبناء المجموعة الواحدة في نهائي أمم أفريقيا.. التاريخ يحدد الفائز باللقب

يستعد أبناء القارة السمراء لمشاهدة أضخم حدث رياضي ع مستوى أفريقيا وهو نهائي النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لعام 2023 المقامة في ساحل العاج والمحدد له يوم الأحد 11 فبراير لعام 2024 بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار صاحبة الأرض.

واستحق الطرفان الوصول للمباراة النهائية بعد مشوار صعب خاضه كل منهما للتواجد في نهائي الكان.

وبدأ طرفي المباراة النهائية ساحل العاج و نيجيريا مشوارهما في البطولة الحالية بمواجهة بعضهما في الجولة الثانية من المجموعة الأولى والتي انتهت بفوز نسور نيجيريا بهدف نظيف أحرزه وليام تروست من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وفي هذا التقرير يرصد "الوفد" تاريخ وصول المنتخبات أبناء المجموعة الواحدة للمباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا،

وبالبحث في تاريخ البطولة الكبرى للقارة السمراء منذ بدايتها عام 1957 وبالتحديد في النسخة السادسة عام 1968 والتي انتهت بتتويج جمهورية الكونغو كانت المرة الأولى لوصول منتخبين من نفس المجموعة إلى المباراة النهائية، إلى أن تكرر الأمر نفسه 8 مرات على مدار تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية والمنتظر أن يكون النهائي المقبل هو التاسع من نوعه.

تاريخ وصول منتخبين من المجموعة الواحدة لنهائي كأس الأمم الأفريقية

الأولى 1968: جمع دور المجموعات بين منتخبي جمهورية الكونغو وغانا وانتهى اللقاء بفوز غانا بهدفين مقابل هدف، وفي نفس البطولة وصل المنتخبان للمباراة النهائية وفازت الكونغو بهدف نظيف.

الثانية 1982: تقابل منتخبي غانا وليبيا في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما، ووصل كل منهما للمباراة النهائية وانتهت بالتعادل أيضا بهدف مقابل هدف، وفاز منتخب غانا بركلات الترجيح بنتيجة 6/7.

الثالثة 1988: واجه منتخب الكاميرون نظيره نيجيريا في دور المجموعات وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما، ووصل كل منهما للمباراة النهائية وفازت الكاميرون بهدف نظيف.

الرابعة 1990: شهد دور المجموعات مواجهة قوية بين منتخبي الجزائر ضد نيجيريا انتهت بفوز محاربو الصحراء بخمسة أهداف مقابل هدف، وتكرر الأمر في نهائي البطولة ذاتها وفازت الجزائر على نيجيريا بهدف دون رد.

الخامسة 2006: استضافت مصر البطولة وقدمت مباراة قوية في دور المجموعات أمام منتخب ساحل العاج وفازت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، إلى أن تكررت المواجهة في المباراة النهائية وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل بدون أهداف، وتوج منتخب الفراعنة باللقب بركلات الترجيح 2/4.

السادسة 2008: كرر المنتخب المصري الأمر نفسه في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها غانا بمواجهة جمعت الفراعنة ومنتخب الكاميرون في دور المجموعات وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفي نهائي البطولة جمع أيضا بين مصر والكاميرون وفاز الفراعنة بهدف دون رد سجله محمد أبوتريكة.

السابعة 2013: جمع دور المجموعات بين منتخبي نيجيريا وبوركينا فاسو وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما، ووصلا نفس المنتخبان للنهائي وفازت نيجيريا بهدف نظيف.

الثامنة 2019: تقابل منتخبي الجزائر والسنغال في دور المجموعات وفاز محاربو الصحراء بهدف نظيف، وبنفس النتيجة انتهت المباراة النهائية للبطولة وتوجت الجزائر باللقب بعد هزيمة السنغال.

ومن المنتظر أن يتكرر الأمر بنهائي النسخة الحالية المحدد له مساء الأحد 11 فبراير بمواجهة نيجيريا و ساحل العاج.