لا يعرف طريق المرمى..ماذا قدم منتخب كوت ديفوار في نهائيات أمم أفريقيا

يستعد منتخب كوت ديفوار للمشاركة في المباراة النهائية، لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي ستقام على أرضه وأمام جماهيره، حيث يأمل في الظفر باللقب والاحتفال بالتتويج.

وافتتحت المنتخب الإيفواري مشواره في كأس أمم أفريقيا، بفوزه في ملعب "ألساني واتارا" في أبيدجان بنتيجة 2-0 على منتخب غينيا بيساو، ومع ذلك، تعرضوا للخسارة في المباراة التالية على نفس الملعب بنتيجة 0-1 أمام منتخب نيجيريا.

منتخب كوت ديفوار

ولكن تقتضي الظروف أن يواجه رفاق فرانك كيسيه، "النسور الخضر" مرة أخرى على نفس الملعب في العاشرة مساءً يوم الأحد المقبل، في المباراة النهائية.

وفي هذا التقرير، سنكشف عما قدمه منتخب الأفيال في تاريخية بالمباريات النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية

النهائي الأول في 1992

على الرغم من تاريخ "الأفيال" في قارة أفريقيا، إلا أن منتخب كوت ديفوار شارك في أول نهائي في البطولة بالنسخة التي أقيمت في السنغال عام 1992.

وواجهت كوت ديفوار في ذلك الوقت، مع غانا التي كانت الأكثر تتويجًا بأربعة ألقاب، في مباراة تاريخية يوم 26 يناير.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وتم تحديد بطل أفريقيا بعد ذلك عن طريق ركلات الترجيح، لتكون هذه المرة الثالثة بعد نسختي عامي 1982 و1986.

وامتدت ركلات الترجيح إلى 12 ركلة كاملة لكل فريق، وقد انتصرت كوت ديفوار بنتيجة 11-10 بعد معركة ماراثونية، ليصبح هذا هو أول مرة في تاريخ البطولات الكبرى، التي يشارك فيها كل لاعبي الفريقين الـ 11 في التسديد.

منتخب كوت ديفوار نسخة 1992

النهائي الثاني في 2006

الغريب أن نسخة 2006 شهدت لثاني مرة فشل الأفيال في هز الشباك بالمباراة النهائية، واللجوء لركلات الترجيح، وذلك أمام منتخب مصر صاحبة الأرض آنذاك.

ولكن هذه المرة، أضاع منتخب مصر ركلة جزاء في الوقت الأصلي عن طريق لاعبه أحمد حسن، قبل أن يفوز في النهاية بنتيجة 4-2 ويتعرض رفاق اللاعب الأسطوري ديديه دروجبا، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي آنذاك، للهزيمة بعدما كانوا المرشحين الأبرز للفوز بالبطولة.

النهائي الثالث في 2012

استمرت معاناة التعادلات السلبية، ولعب ركلات الترجيح للمرة الثالثة على التوالي، وفي هذه المرة، كانت ضد أمام زامبيا بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وفي هذه النسخة، لعبت زامبيا وكوت ديفوار 9 ركلات ترجيحية لكل فريق، لكن منتخب الأفيال خسر بنتيجة 7-8.

كان الأمر غريبًا أن منتخب كوت ديفوار، لم تهتز شباكه في مباراة، وفاز في جميع المباريات قبل المشاركة في المباراة النهائية، ولكن ذلك لم يكن كافيًا للتويج باللقب.

النهائي الرابع في 2015

في المرة الرابعة على التوالي، نجح منتخب كوت ديفوار في الحفاظ على قاعدة التأهل لركلات الترجيح، في المباراة النهائية بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي أمام منتخب غانا، وهذه المرة تكرر الصدام الذي حدث بين الفريقين في النسخة التي أقيمت عام 1992.

وللمرة الثانية، قام لاعبو المنتخبين بتسديد 11 ركلة جزاء وشارك جميع اللاعبين، وفازت كوت ديفوار في هذه المرة بنتيجة 9-8 لتحقق لقبها الثاني.