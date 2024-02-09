افتتاح مسجد فتح الأبيض بقرية منية المرشد بمطوبس

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الجمعة، إفتتاح مسجد فتح الأبيض بقرية منية المرشد والتابع لإدارة مطوبس قبلى، على مساحة ١٥٥ م٢ وبتكلفة ٤ مليون جنيه، فى جو يسوده البهجة والفرح والسرور، وذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد شتا مدير أوقاف مطوبس، وعبد السلام العبد نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، وايات فتح الباب رئيس قرية منية المرشد، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز مطوبس.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطى المستنير وتعميق الحس الإيمانى لدى المواطنين، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

أكد وكيل الوزارة، أن جميع المساجد قد إلتزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، والتى كانت تحت عنوان"جبر الخواطر وأثره فى تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية"، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والإستقرار.