حزب الله يطلق دفعة كبيرة من الصواريخ نحو الجليل الأعلى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ، أن حزب الله اللبناني أطلق دفعة كبيرة من الصواريخ نحو الجليل الأعلى، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من صباح يوم الجمعة 09-02-2024 ‏التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة. ‏

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقرات لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، قصف أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الخيام جنوبي لبنان.

ووفقا لسبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن “مناطق كريات شمونة، وجبل الشيخ، وبيرانيت، تعرضت إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان”، لافتا إلى أنه رد "بقصف أهداف تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية".

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش "إصابة 3 جنود أحدهم بجروح بالغة، جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، باتجاه مناطق في شمال إسرائيل".

وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن في وقت سابق اليوم، "استهداف ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين وإصابتهما بشكل مباشر".

وقال "حزب الله"، في بيانين منفصلين، إن عناصره استهدفوا ثكنة برانيت الإسرائيلية و‏مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية المناسبة.