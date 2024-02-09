الأمم المتحدة: 10% تقريبًا من أطفال غزة دون الخامسة يعانون سوء التغذية

أعلنت الأمم المتحدة أن 10% تقريبا من أطفال غزة دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه في حال نجحت إسرائيل في الحرب على غزة، فإن جزءا كبيرا من الفلسطينيين سيوافقون على الهجرة الطوعية من القطاع.

وحسب سبوتنيك، أجرت قناة الكنيست الإسرائيلية "99"، مساء أمس الخميس، مقابلة مع بن غفير، زعم من خلالها أن جزءا كبيرا من الأهالي الفلسطينيين في غزة يرغبون في الهجرة الطوعية من القطاع، ومن الضروري العمل على ذلك.

وشدد بن غفير، الوزير اليميني المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، على ضرورة المضي قدما في الحرب على قطاع غزة، بدعوى أنه في حال نجاح الجيش الإسرائيلي في تلك الحرب الدائرة سيقرر جزء كبير من سكان غزة مغادرة القطاع طوعا.

وحول الوضع في الضفة الغربية، أوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أنه على إسرائيل أن يكون لها اليد الطولى في الضفة، وأنهم أصحاب البيت في مدن الضفة الغربية كلها.

قوات الاحتلال ترتكب 13 مجزرة في قطاع غزة





وفي سياق آخر، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 مجزرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة؛ أدت لاستشهاد 107 مواطنين، وإصابة 142 آخر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أفادت مصادر طبية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عددا من الشهداء والمصابين ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، في ظل شح الإمكانيات لانتشالهم.

وأكدت أن الاحتلال تعمد قتل 340 كادرا صحيا، واعتقال 99 آخر، وتدمير 123 سيارة إسعاف خلال عدوانه على قطاع غزة المتواصل لليوم الـ 126 على التوالي.

وفي السياق ذاته.. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بمحيط مجمع ناصر الطبي بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما اعتلت قناصة الاحتلال منازل المواطنين في محيط مدارس العودة شرق خان يونس، وأقدمت جرافات الاحتلال على تجريف منزل المواطن رامي أبو دقة المجاور، فيما استهدفت المدفعية المناطق الغربية من مدينة غزة.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية "النبي صالح" شمال مدينة رام الله، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، بالتزامن مع خروج المصلين من المسجد، حيث اندلعت على إثرها عدة مواجهات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينيا على الأقل، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الجمعة، من مناطق متفرقة في الضّفة، بينهم صحفي، ومعتقلون سابقون.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني - في بيان - بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله وطولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا، ونابلس، والقدس المحتلة.ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 مجزرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة؛ أدت لاستشهاد 107 مواطنين، وإصابة 142 آخر خلال الـ 24 ساعة الماضية.