الجمعة 09 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قصف عنيف على دير البلح.. “القاهرة الإخبارية” تستعرض آخر المستجدات في قطاع غزة

فصف عنبف
فصف عنبف

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها، آخر المستجدات في قطاع غزة، إذ أعلنت استُشهاد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، الليلة، في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

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قطاع غزة

وقالت مصادر محلية إن مواطنين استُشهدا وأصيب مواطنون آخرون في قصف استهدف منزلًا يعود لعائلة الزريعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في وقت وصلت عدة إصابات لمركز تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد قصف رياض للأطفال في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

مواطن فلسطيني

كما أُصيب مواطن فلسطيني عقب فتح زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه مواطنين في مدينة دير البلح.

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