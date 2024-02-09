مدير منتخب مصر: "لو التزم محمد صلاح سنضعه فوق رؤوسنا"

تسبب غياب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول في حالة ارتباك داخل اتحاد الكرة، بعد ان توجه أمس الخميس إلى المملكة العربية السعودية لحضور مباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض، مسندا إلى شقيقه إبراهيم مهمة التحدث مع مسؤولي الجبلاية فيما يتعلق بإعلان أسماء الجهاز الفني المعاون له.

واستقر العميد على بعض الأسماء للعمل معه، حيث طلب أحمد الكاس مدربا عاما وسعفان الصغير مدربا للحراس، فيما يقترب طارق سليمان من منصب المدرب المساعد بصلاحيات مدرب عام رفقة الكاس، وسيكون الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

في سياق متصل، كشف إبراهيم حسن مدير المنتخب حقيقة وجود مشاكل بين حسام حسن ومحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب حيث وضع النقاط على الحروف في هذا الملف.

وقال إبراهيم: محمد صلاح وجميع لاعبي منتخب مصر واحد، لن نفرق بين لاعب وآخر وسنضم فقط اللاعب الجاهز، كل لاعب له احترامه وتقديره وسعداء بوجود لاعب في المنتخب بقيمة محمد صلاح.

حقيقة خلاف حسام حسن مع محمد صلاح

وأضاف: "لا توجد مشكلة بين حسام حسن ومحمد صلاح، البعض يريد اختلاق المشاكل، محمد صلاح لاعب كبير ونحتاج وجوده في الفترة المقبلة، وكل لاعب سيكون له وضعه باجتهاده في الملعب.

وواصل: سنضع محمد صلاح فوق رؤوسنا إذا التزم، وسيكون هناك تواصل مع جميع المحترفين خلال الفترة المقبل".