كلوب يكشف موعد عودة محمد صلاح لتدريبات ليفربول

تحدث يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي عن إصابة نجمه المصري محمد صلاح وعن موعد عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي: "محمد صلاح يسير في الاتجاه الصحيح، لكننا لم نحسم موعد عودته حتى الآن ولكن التوقعات تشير إلى أنه سيكون في تدريبات الفريق خلال الأسبوع المقبل".

وكشف عن إصابات الفريق قائلًا:" ألكانتارا لعب بضع دقائق ولديه مشكلة في العضلات وهذا ليس جيداً بالنسة لنا وللاعب لا نعرف إصابته على المدى البعيد، سنرى ماذا سيحدث .

وأوضح: " إصابة تياجو ليست خطيرة، وأتوقع جاهزيته هذا الموسم مرة أخرى، ولكن تعرض بعض لاعبي الفريق لنزلة برد، سنرى من هو الأجهز للمشاركة ".

إصابة صلاح مع منتخب مصر

وكان "الريدز" قد فقد خدمات صلاح وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 .

ويخوض ليفربول مواجهته المقبلة أمام بيرنلي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الـ5 مساءً ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .