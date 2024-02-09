أمم إفريقيا تحسن صورة التحكيم المصري

حسن التحكيم المصري صورته الفترة الماضية من خلال ظهوره في بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار بمستوى جيد للغاية.

وظهر التحكيم المصري بمستوي نال اعجاب الجميع من خلال البطولة، رغم أنه خلال السنوات الماضية عاش التحكيم أسوأ فتراته على المستوى المحلي.

وشهدت بطولة أمم إفريقيا الحالية مشاركة 7 حكام مصريين في إدارة مباريات البطولة، ما بين حكام ساحة وحكام فيديو وحكام مساعدين، واستطاعوا جميعا أن ينالوا إشادة جميع الخبراء ووسائل الإعلام التي تغطي أحداث البطولة.

ودفع تألق أمين عمر ومحمد معروف في بطولة افريقيا لجنة الحكام بالفيفا لترشيحهما لإدارة مباريات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وظهر أمين عمر بشكل جيد على الرغم إيقافه لمدة شهر من جانب لجنة الحكام بعد أزمة مباراة الزمالك والمقاولون الشهيرة.

كما شهدت بطولة أمم إفريقيا تألقا لافتا للحكم الدولي محمود عاشور على تقنية الفيديو، وشارك في إدارة عدد كبير من مباريات البطولة حكما للفيديو بعد تألقه اللافت منذ انطلاق البطولة ليسجل التحكيم المصري واحدة من أفضل مشاركاته في بطولة أمم إفريقيا عبر تاريخها، ليستعيد مكانته المفقودة منذ سنوات داخل القارة السمراء.

وأكد العديد من خبراء التحكيم المصري والنقاد الرياضيين أن السبب وراء تألق حكام مصر في بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار، هو أنهم يعملون بعيدا عن الضغوط الإعلامية التي تطاردهم باستمرار في مصر، كما أنهم يحظون بحماية كبيرة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".