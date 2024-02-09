آخر جمعة في رجب.. المسلمون يودعون شهر رجب بالدعاء لغزة

دقائق معدودة وتنتهي آخر جمعة من شهر رجب المبارك أحد الأشهر الحُرم والذي يجتهد فيه المسلمون في كل مكان لتتضاعف أعمالهم الصالحة، ويستغلون كل جمعة بالدعاء وتحري ساعة الاستجابة للتوجه لله عز وجل ورجاءه بتحقيق كل ما يحمله قلوبهم من رغبات في الدنيا والآخرة.

وودع رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المسلمين شهر رجب بالدعاء لأنفسهم وللراحلين عن دنيانا بجانب الدعاء لأشقائنا في قطاع غزة بفلسطين لما يواجهونه من حرب خسيسة يُقتل فيها الأبرياء من المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وتهدم المباني وتحطم المستشفيات على يد الكيان الصهيوني الإسرائيلي المتهم بحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومن بين التغريدات المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي “اكس” تويتر سابقًا:"يا رب إنها آخر ليلة جمعة في شهر رجب المبارك فاللهم اختمها بغفران الذنوب وفرحة القلوب، ونصرك لفلسطين وغزة"، و"اللهم انصر أهل فلسطين وهون عليهم واحمي أهل غزة من الطغاة"، و"لعلها ساعة استجابة..وفي آخر جمعة من رجب اللهمَ أمنُن علينا بِلطفك في كُلِ خطوة، وامُنن علينا بإجابة دعواتنا و بِقُرّة عينٍ غير مُنقطعة، وارزقنا نور البصيرة، ووفقنا للخير والعمل الذي تُحبه، وارضَ عنا رضًا لا نشقى بعده".

وتابع آخرون:"اللهم في آخر جمعة من رجب، ارحم موتانا وموتى المسلمين واجعل ذكرهم معمورًا بالخير اللهم أنبت حول قبورهم ريحاناً باقِ لايذبل اللهُم ضياء ونور على قبورهم اللهم اني أستودعتك جميع أموات المسلمين في قبورهم ربي اجعل أعمالهم مؤنسة لهم واجعلهم ينامون قريرين العين مطمئنين"، و"اللهم إنها آخر جمعة من شهر رجب فتقبل منا خالص الدعاء واجعل ما تبقي لنا من الحياة في طاعتك ورضاك".

وفي آخر جمعة من رجب.. "اللهم بارك لنا فِي شعبان وبلغنا رمضان ونحن ومن نحب في صحة وعافية وأرضِ عنّا واعفو عنّا برحمتك يا أرحم الراحمين، واللهم أصلح أمورنا وأكتب لنامن خفايا القدر أجملها..وأجعل لنا نصيبا في ساعة الرزق وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات ..اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا..إنك على كل شيء قدير ..اللهُّم صلِّ وسَلْم عَلْى سيَدنآ مُحمد ﷺ".