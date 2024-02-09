وزير الشباب و الرياضة يُعطي إشارة البدء للنسخة الثالثة من ماراثون سقارة

بمشاركة أكثر من 1500 متسابق من 50 جنسية مختلفة..

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، شارة البدء لانطلاق ماراثون سقارة بالجيزة، الذي تنظمه فريق Tri factory للفعاليات الرياضية، بالتعاون وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، ووزارة السياحة والآثار، وذلك بمشاركة 1500 متسابق من 50 دولة خلال سباقات 10كم و5كم.

حضر الماراثون أيمن حقي، المدير التنفيذي للسباق، الدكتور صبري فرج، مدير عام منطقة آثار هرم سقارة، أحمد عبدالخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وأعضاء الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية وبعض البعثات الدبلوماسية.

جدد وزير الشباب والرياضة التأكيد على الاهتمام بنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع في ضوء توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجعل الرياضة «أسلوب حياة»، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال الفعاليات المختلفة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بالمشاركة في تنفيذ الفعاليات والماراثونات الرياضية، واستضافة مختلف الأحداث الدولية طوال العام، في ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها البلاد، وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



ولفت الوزير إلى وجود سلسلة من الفعاليات الرياضية والأحداث والمهرجانات الدولية التي تسعى الوزارة لإقامتها في مصر بمختلف المحافظات بفضل المقومات والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها، وتوافر الخبرات الفنية والإدارية التي تعد عاملًا قويًا في نجاح مصر في تنظيم تلك الأحداث.

وأشار الوزير إلى أهمية دمج الرياضة بالأماكن السياحية والأثرية، لما تتمتع به مصر من تراث ذاخر، حيث تم إقامة الماراثون في منطقة الأهرامات إيمانًا بتنشيط السياحة في مصر والعمل على جذب السائح لزيارة مصر لما تتمتع به من آثار عريقة وجو مناسب.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن دعم القيادة السياسية وتوفير الدعم الدائم لمثل هذه الأحداث هو ما يضعها على رأس أولويات الدولة وهي الاهتمام بصحة المواطن المصري.

