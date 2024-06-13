مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة أسعدت البسطاء في 8 محافظات جديدة

"تحيا مصر وعاشت الداخلية"

أكدت جبهة شباب الصحفيين أن حرص وزارة الداخلية على مواصلة مبادرة "مأموري أقسام ومراكز الشرطة" في 8 محافظات جديدة يؤكد دور الوزارة الوطني الكبير والمشاركة المجتمعية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم أوجة الرعاية الاجتماعية والإنسانية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.



قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الخميس: نجحت الوزارة من خلال الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الغربية ودمياط وقنا والمنوفية والإسكندرية وسوهاج وأسيوط والأقصر، في توزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة، ويأتي ذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" لدعم ومساندة أهالينا الطيبين.



أضاف طواله: إن وزارة الداخلية في دولة 30 يونيو الجديدة أصبحت مثالًا يُحتذى به في المبادرات والقوافل الإنسانية التي تخدم رجل الشارع وترسم البهجة والفرحة في قلوب البسطاء الذين أشادوا بالمبادرة وهتفوا "تحيا مصر.. عاشت وزارة الداخلية".

أشار رئيس الجبهة إلى أن شعار "الشرطة في خدمة الشعب"، تحول إلى منهج عمل ودستور حياة أبطال الشرطة الشرفاء الذين أوفوا بالعهد والوعد مع الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار وتميز.