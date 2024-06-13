استبدال الصمام الأبهري هو عملية شائعة لمرض القلب الصمامي، وعادةً ما يتم إجراؤه لتضيق الأبهر، وأقل شيوعاً لقصور الأبهر. إصلاح الصمام ليس ممكناً دائماً. يُعتبر استبدال الصمام الأبهري الداخلي عملية أكثر موثوقية. في البلدان المتقدمة، يمكن إجراؤها ليس فقط باستخدام تقنيات جراحية مفتوحة من خلال شق الصدر ولكن أيضاً باستخدام تقنيات طفيفة التوغل من داخل الأوعية الدموية. سنُخبرك بمن قد يكون مرشحاً لمثل هذه العملية وأين يمكن إجراؤها.

طرق استبدال الصمام الأبهري

هناك طريقتان رئيسيتان لاستبدال صمام القلب:

استبدال صمام القلب المفتوح

زرع صمام اصطناعي عبر القسطرة

لطالما كانت الجراحة المفتوحة معيار الرعاية الطبية للمرضى الذين يعانون من مرض صمام القلب. حتى يومنا هذا، لا يزال يتم إجراؤها، ولكن عادةً في الحالات التي يقترن فيها تضيق الأبهر مع القصور أو عيوب القلب الأخرى التي تتطلب إجراءاً جراحياً. تُعد العمليات الجراحية المفتوحة مناسبة أيضاً للمرضى الصغار الذين لديهم مخاطر جراحية منخفضة والذين يحتاجون إلى صمام اصطناعي ميكانيكي وليس بيولوجي.

زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVI)، وهو إجراء أقل رضحية بكثير يتم إجراؤه من داخل الأوعية الدموية من خلال شق في الساق، أصبح الآن الطريقة القياسية لاستبدال الصمام الأبهري في حالات التضيق المعزول في البلدان المتقدمة. أثناء الإجراء، يقوم الطبيب بتوصيل صمام قلب اصطناعي داخل الأبهر وتثبيته فوق الصمام القديم التالف.

فوائد استبدال صمام القلب طفيف التوغل

الزرع طفيف التوغل للصمام الأبهري للقلب يتم إجراؤه في أفضل المستشفيات في الخارج. وهذا ما يفضله الأطباء لأن الإجراء له العديد من المزايا:

الحد الأدنى من معدلات الرضحية

إعادة تأهيل سريعة

انخفاض خطر حدوث مضاعفات

انخفاض معدل الوفيات حتى في المرضى الذين لديهم مخاطر جراحية عالية

الحد الأدنى من الشعور بعدم الارتياح بعد العملية الجراحية

إقامة قصيرة في المستشفى

موانع استعمال قليلة

إجراء زراعة صمام القلب بالتنظير الداخلي طفيف التوغل يمكن إجراؤه حتى للمرضى الذين تم رفض إجراء الجراحة المفتوحة لهم بسبب حالتهم الصحية السيئة. بالإضافة إلى ذلك، إنها التقنية المفضلة للمرضى المعرضين لمخاطر جراحية متوسطة وعالية لأنها توفر نفس نتيجة الجراحة المفتوحة ولكن مع مخاطر صحية أقل.

يجب عليك زيارة موقع Booking Health إذا كنت ترغب في الخضوع للعلاج في أحد المراكز الطبية الأجنبية أو معرفة تكلفة العلاج. على موقعنا، يمكنك العثور على أفضل المرافق الطبية في العالم والتي تُجري المئات من جراحات زراعة الصمام الاصطناعي كل عام. عند تلقى الخدمات الطبية هنا، يمكنك التأكد من سلامة الإجراءات التي يتم تنفيذها ونتائج علاج موثوقة.

على موقع Booking Health، يمكنك اختيار مركز أمراض القلب، وتحديد موعد في التواريخ المفضلة لديك، والحصول على ترتيبات السفر لرحلتك إلى الخارج. الأسعار بالنسبة لك ستكون أقل مما لو قمت بالاتصال بالمستشفى مباشرة، وذلك بسبب عدم وجود رسوم إضافية للمرضى الأجانب.