أنشطة ومحاضرات ضمن احتفالات ثقافة الفيوم بذكرى الإسراء والمعراج   

نظم فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بذكرى رحلة الإسراء والمعراج المباركة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية. وخلال ذلك، شهدت مكتبة مطرطارس احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان "الرسول قدوتنا"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ أسامة شعبان السيد عن قصة الاسراء والمعراج، والدروس المستفادة منها حيث جاءت بعد مرور الرسول صلي الله عليه وسلم بمحنة وفاة عمه عبد المطلب وزوجته السيدة خديجة، حيث كانا من الداعمين له في الدعوة، وأشار فضيلته إلي دور المرأة الصالحة في حياة زوجها، ثم أوضح أن الإسراء كان من مكة البيت الحرام إلي القدس، حيث المسجد الأقصي، مشيرا إلي مكانة المسجد الأقصي في نفوس المسلمين والمصريين كافة، واختتم حديثه قائلا: أن النبي الكريم قدوة لكل مسلم، تلاها ورشة فنية من الورق نفذتها شيماء عبد الرحمن مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، تم خلالها عمل مجسمات متنوعة، ثم عروض مواهب الأطفال من رواد المكتبة في الإنشاد.

"الإسراء والمعراج دروس للإنسانية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وفي السياق ذاته، عقد قسم التمكين الثقافي محاضرة بعنوان "الاسراء والمعراج دروس للإنسانية"، بجمعية قد الحياة لأطفال بلا مأوي، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ عمر محمود السيد عبد الحفيظ، عن رحلة الإسراء والمعراج وهي ليلة السابع والعشرون من رجب، مستشهدا بسورة الاسراء قائلاً: أن ذلك كان تعويضا للرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجته، فجاءت رحلة الاسراء بعد عام الحزن عن طريق البراق بصحبة سيدنا جبريل عليه السلام، وعندم وصل إلى بيت المقدس صلي بجميع الأنبياء إماما، ثم رحلة المعراج من المسجد الأقصى إلي السماء، وقد قابل صلي الله عليه وسلم، في السماء الأولي سيدنا آدم، وفرض الله الصلوات الخمس.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.