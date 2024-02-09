اليوم .. الأهلي يواجه سموحه في دوري اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة، أمام نظيره فريق سموحة، في إطار منافسات بطولة الدوري.

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من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرًا، وتقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار السعي نحو مواصلة عروضه القوية في البطولة.

حرص ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، خلال المران الأخير على منح لاعبيه تعليمات واضحة بضرورة التركيز الشديد والالتزام بالتعليمات الفنية من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان «رجال يد الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب فريق الجزيرة بنتيجة 26-21، ضمن منافسات بطولة الدوري.